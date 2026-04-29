独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク（BRADELIS New York）」を展開するゴールドフラッグは4月8日、「シアースキンブラ」と「Urban Style Bra26S1」を発売しました。■酷暑の夏、インナー選びは涼しさと軽やかさを！夏（6〜8月）の平均気温を更新し続ける昨今、日本気象協会によると2026年は40℃を超える「酷暑」を記録する地域が複数予測されています。ブラデリスでは2024年より毎年