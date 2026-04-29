チャット占いアプリを提供するリスミィは、未婚者が抱える生活の満足度や将来への不安、および悩みの相談状況を明らかにするため、全国の20代〜40代の未婚者と既婚者を対象にアンケートを行いました。同調査からは、未婚者が現状の自由を楽しむ半面、将来への不安を一人で抱え込みやすい傾向が見えてきました。■生活に「満足している」未婚者は56.7%既婚者68.8%を12.1ポイント下回るはじめに、20代から40代の未婚者と既婚者を対象