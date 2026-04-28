Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）公式Instagramで、4月27日の放送にゲスト出演したSnow Manの宮舘涼太・中島健人・M!LKの塩崎太智（「崎」はたつさきが正式表記）のコメント動画が公開された。 【動画＆写真】宮舘涼太・中島健人・塩粼太智『テレビ×ミセス』集合ショットなど①② ■中島からの“エレガント認定”に塩崎は「キュン」とハートマークで歓喜 宮舘は茶色の