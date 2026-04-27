仕事中はマスクが必須な職種の知人。職場でよく会う子どもに初めて素顔を見せたところ、心が洗われるひと言をかけられました。知人から聞いたお話を紹介します。 調理員 私は30代のワーママです。仕事は保育園の給食を作る調理員。子ども好きという性格と、調理師の免許を持っているということで、この仕事を選びました。 調理室はガラス張りなので、子どもたちはしょっちゅう給食を作る様子を覗きにやって来ます。