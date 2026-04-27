旅行先でスムーズに意思疎通したい。資格試験や転職でキャリアアップしたい…。英語を学ぶ理由は人それぞれ。川崎さんに、目的別のおすすめアプリと学びのコツを教えてもらいました。教えてくれた方川崎真希さん英語コーチ、英語講師。株式会社e-LIFEWORK代表。企業に勤務後、一念発起して英語を学び、留学せずTOEIC960点を実現した体験をもとにコーチングを行う。現在YouTubeで「マッキーの大人の英検合格チャンネル」を運営中。