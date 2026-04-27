7月24日からHuluで独占配信される黒木メイサ主演のHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』にAぇ! groupの小島健が出演することが決定した。 参考：黒木メイサが11年ぶりに連続ドラマ単独主演Huluオリジナル『八神瑛子』7月24日配信へ 深町秋生による警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ（幻冬舎文庫）を連続ドラマ化する本作。原作シリーズは、多種多様な文化が共存する東京