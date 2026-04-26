デートで初めて手をつなぐ瞬間は、お互いドキドキしてしまうもの。男性のハートをくすぐるには、どんなリアクションを見せるといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性87名に聞いたアンケートを参考に、「初めて手をつないだときに『かわいい』と感じた女性の反応」をご紹介します。【１】「そ、そんなに握りたいの!?」と照れながら思わず下を向く「こっちもスムーズにつなげずにモヤモヤしてたから、夢のリアクシ