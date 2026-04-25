春は始まりの季節として、緊張感や不安、期待などの空気が混ざっているようで不思議と心がざわつくような気がします。そんな中でふとした瞬間に、過去の記憶が呼び起こされることはありますか？ 今回は筆者の友人の体験談です。 当時の私たちと、今の私たち 4月のある日、駅で見覚えのある背中を見つけ、思わず柱の陰に身を隠してしまいました。それは5年前に別れを選んだかつての恋人。仕事に夢中だった私を、いつも隣で応援