名医に通い、祈祷師に縋った。それでも消えなかった入院級の片頭痛を消したのは、牛脂と生クリームだった。「食事を変えただけ」――8年間続く奇跡の始まりだ。糖質を断ち、脂質をたっぷり摂る「断糖高脂質食」。その実践者たちの間で「金森式」と呼ばれる食事法がある。提唱者は、断糖高脂質の書籍を多数執筆する作家の金森重樹氏だ。金森氏自身、わずか2か月で90kgから57kgへとダイナミックな減量を経験。Xや書籍で発信する