日本全国、地域ごとに様々な食文化があって本当におもしろい！ふだんの食卓では触れることのないご当地フードを食べながら、子どもといっしょにその土地の話をするのも、とてもいい経験になりますよね。そこで今回は、山形のご当地フード「どんどん焼き」のレシピを紹介します。山形名物「どんどん焼き」とは……？薄〜く焼いたお好み焼きをくるくる巻いて作ったもの。お祭りなどの屋台で売られている山形のご当地グルメなのだそう