俳優の北川景子（39）が公開した“雰囲気一変”の最新ショットに、「びっくりしました！」「かわいい！美しい！」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】北川景子、子どもの写る写真＆最新ショット（複数カット）

2016年1月に、歌手でタレントのDAIGO（48）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てている北川。SNSでは夫婦そろって家族の様子を紹介しており、DAIGOが投稿した北海道旅行中の親子ショットには、「良い思い出ができて良かったですね」「後ろ姿のお子さんたち可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、反響を呼んでいた。

北川も、長女のために作ったというワンピースやトートバッグなどの手芸作品を公開しており、2026年4月9日の投稿では、「新生活が始まりましたね。娘は年長になり幼稚園最後の年となりました。大切に過ごしたいです」と、長女への思いをつづっている。

23日は、5月8日公開の映画『未来』のプレミアムトークイベントに出席したことを報告。黒のノースリーブジャケットスタイルでほほえむオフショットを披露した。

この投稿にファンからは、「髪の毛ショートになっててびっくりしました……!!とても似合ってます！」「お綺麗〜！髪短いの好きすぎます〜！」「爽やか可愛いですね〜」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）