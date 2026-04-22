「村神様」の勢いが止まりません。日本時間の22日、村上宗隆は、4試合連続の9号ホームランを放ちました。ホームランの数は、メジャーリーグ全体で2位タイという活躍です。ダイヤモンドバックス戦に2番･ファーストで出場した、ホワイトソックスの村上。2回の第2打席でした。打球はライトスタンドへ。打った瞬間、確信の9号ソロホームラン。4試合連続アーチとなりました。村上は5打数3安