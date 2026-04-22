熊本市中央区の鶴屋百貨店で22日から「四国･瀬戸内の物産と観光展」が始まり、55の店が出店しています。広島産の大きな牡蠣(カキ)がのったお好み焼きに、カツオなど高知の名物をふんだんに使った寿司のほか、蛇口をひねると、愛媛の「みかん」と「いよかん」をしぼったジュースもあります。 この催しは4月29日(水･祝)まで開催されています。