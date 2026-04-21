今回は、暴言を吐く夫に反撃したエピソードを紹介します。会社で妻の悪口を言う夫に…「自分勝手で暴言ばかりの夫に毎日イライラし、限界寸前です。そんなある日、夫は私に事前に何も言わず、会社の後輩を家に連れてきて、飲み会を始めたんです。後輩は、私に『先輩は奥さんのこと、鬼嫁ってよく会社で言っていますよ』と話していて、カチンときました。その翌日、そのことで夫に文句を言うと、夫は『だってどう見ても鬼嫁じゃん』