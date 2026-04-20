世界のメモリ供給は2027年まで需要の60％しか満たせない見込み、さらに2026年半ばまでに低価格スマホ製造コストの約40％をメモリが占めることに

世界のメモリ供給は2027年まで需要の60％しか満たせない見込み、さらに2026年半ばまでに低価格スマホ製造コストの約40％をメモリが占めることに