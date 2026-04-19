【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）、河村叶翔（かわむら・かなと）が4月18日、それぞれのInstagramを更新。交際1年を報告し、2ショットを公開した。【写真】交際1年迎えた「今日好き」カップル「美男美女で一生推し」ラブラブ密着ショット◆「今日好き」かなりのカップル、交際1年報告河村は「