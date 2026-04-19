第62回皐月賞 ノーリーズンが優勝 ブレッド・ドイル騎手（c）SANKEI 物覚えがよくて物怖じせず、乗りやすくて悪いこともしない馬 2002年の皐月賞で大波乱の立役者となったノーリーズン。 同馬は晩年、福島県南相馬市で余生を過ごし、2024年5月に25歳で息を引き取った。 ここでは南相馬での生前の様子を、著名な競走馬の引退後を追った『もうひとつの引退馬伝説～関係者が語るあの馬たちのそ