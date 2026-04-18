富山湾の春の味覚、「ホタルイカ」の生態を学び、味わうイベントがきょう、魚津水族館で開かれました。この催しは、富山湾の旬を学び、その味覚をすしで味わってもらおうと、魚津水族館が地元の漁業協同組合と連携して開催しています。第１弾となる今回の食材は春の味覚「ホタルイカ」。参加した10人は、発光の仕組みや光る部位を観察したうえで、けさ取れた新鮮なホタルイカを使ったすしを味わいました。大阪からきた女性「深海か