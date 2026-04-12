「偏差値の高い大学」はいい大学なのか。早稲田大学文学学術院教授の小塩真司さんは「偏差値で学校を序列化する慣行は日本独自のものであり、世界ではほぼ存在しない。数値への幻想が教育の本来の価値を覆い隠している」という――。※本稿は、小塩真司『「数値化」中毒なぜ手段が目的に変わるのか』（PHP新書）の一部を再編集したものです。■世界大学ランキングは日本に不利世界中の大学を格付けする「世界大学ランキング」が