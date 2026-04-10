一見シンプルなのに、遊び始めると先読みがやめられない。そんな数字迷路パズルアプリ「ナントレ（NumTrail）」が、2月24日のリリース以降じわじわと評価を高めています。App Store、Google Playともに5段階中4.7（※記事執筆時点）を記録。原案を手がけたのは、前職が医師という異色の経歴を持つ森山榮治氏。株式会社サクセスが配信する本作は、数字の回数だけ進むシンプルなルールの中に、論理と直感の両方が試される奥深さ