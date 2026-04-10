元医師が原案　思考と直感が試される数字迷路パズル「ナントレ」がじわり人気

一見シンプルなのに、遊び始めると先読みがやめられない。そんな数字迷路パズルアプリ「ナントレ（NumTrail）」が、2月24日のリリース以降じわじわと評価を高めています。App Store、Google Playともに5段階中4.7（※記事執筆時点）を記録。

原案を手がけたのは、前職が医師という異色の経歴を持つ森山榮治氏。株式会社サクセスが配信する本作は、数字の回数だけ進むシンプルなルールの中に、論理と直感の両方が試される奥深さを備えています。

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■ 数字の回数だけ進む、シンプルかつ奥深い迷路体験

「ナントレ」のルールは非常にシンプルで、各マスに書かれた数字の回数だけ移動しながら指定のチェックポイントを経由し、最終的なゴールを目指すというもの。

しかし、一手ごとに「この数字でどこへ進むべきか」という選択が常に求められるため、単純な移動ルールでありながら、進行ルートの予測や行き止まりからのリカバリーなど、複数手先を読む高い戦略性が問われます。

また、多くのステージにおいて正解ルートは決してひとつとは限らず、複数の攻略パターンが存在するのも特徴です。論理的な思考と直感の両面をフル活用しながら、自分なりの最適解を導き出す過程そのものが、本作の最大の醍醐味となっています。

■ 200以上の無料ステージと毎日の新問題追加で長く遊べる

本作は、隙間時間から本格的な思考体験まで、プレイヤーのプレイスタイルに合わせて継続的に楽しめる設計となっています。

初期状態から200以上のステージが無料でプレイ可能となっており、10種類以上の多彩な盤面デザインが収録されています。

さらに、毎日8ステージ分の新問題が追加配信されるため、通勤や通学の合間など日々のちょっとした時間に短時間で集中して解くもよし、じっくりと時間をかけて攻略するもよしと、長く遊び続けられる工夫が凝らされています。なお、追加購入を行うことで最大800ステージ以上をプレイすることも可能です。

アプリは基本プレイ無料（広告表示およびアプリ内課金あり）で、日本語のほかに英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語に対応。配信情報やアプリの詳細は、公式サイトで案内されています。

（C）EijiMoriyama （C）SUCCESS

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041001.html