宝島社の書籍編集部公式Xは2026年4月7日、同日に発売した俳優の奈緒さんのフォトエッセイに誤記があったとして、謝罪した。Xでは、その内容に注目が集まっている。宝島社「作業工程で発生したミス」「重版するタイミングで修正」発表によると誤記があったのは、「奈緒 フォトエッセイ いつか」（宝島社）の27ページ。エッセイ「灰色の恋」内に記載された、「男気も余裕もなかった」という文が、正しくは「勇気も余裕もなかった」だ
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