サントリー株式会社は、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いたCM「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフ作品として、俳優の白石麻衣さんが出演するミュージックビデオを3月31日10時よりYouTubeのサントリー公式チャンネルにて公開しました。白石さんは“プレミアムなみぎわさん”役として登場し、オリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱。またSNS施策ではみざわさんの「