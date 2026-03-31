白石麻衣が“みぎわさん”に　「プレモル子ちゃん」MV公開、花輪クンへの愛が重すぎる裏アカも

サントリー株式会社は、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いたCM「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフ作品として、俳優の白石麻衣さんが出演するミュージックビデオを3月31日10時よりYouTubeのサントリー公式チャンネルにて公開しました。

白石さんは“プレミアムなみぎわさん”役として登場し、オリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱。またSNS施策ではみざわさんの「裏アカウント」が登場しています。

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■ アイドルになったみぎわさんの切ない恋心を描くMV

本ミュージックビデオは、「ザ・プレミアム・モルツ」のパッケージのベースカラーが金から紺へと一新したことをキャッチーに伝えるために制作されました。

舞台は、アイドルとしてメジャーデビューを果たし、順風満帆な日々を送るみぎわ花子の「ザ・プレミアム・モルツ」CM撮影現場。

夢を叶えた彼女ですが、心の中には今もずっと花輪クンの存在がありました。楽屋からステージへ向かう中で口ずさむ切ない想いが、胸の高鳴りとともに「キンコンカンコン」と鳴り響くという、美しくも切ない恋するロマンティックな映像に仕上がっています。

■ 白石さんは約6年ぶりのMV撮影 キレキレダンスや2倍速歌唱も

プレミアムなみぎわさんを演じる白石さんは、胸元の白いフリルが目を引くピンクのブラウスに水色のロングスカート、おさげの三つ編みにクリアフレームのメガネという出で立ちで登場。子どもの頃のトレードマークに、アイドルらしい華やかな要素を取り入れたスタイルで現場を魅了しました。

ピンクを基調とした楽屋のセットには、手編みのマフラーや愛犬アマリリスの人形も置かれており、白石さんは人形に施された「LOVE HANAWA」の刺繍をメイキングカメラにアピールして楽しんでいたそうです。

白石さんにとって、本格的なミュージックビデオの撮影はアイドルグループ・乃木坂46に所属していた時以来、約6年ぶり。撮影前は不安を口にしていましたが、いざカメラが回り始めるとすぐに感覚を取り戻し、音源に合わせたリップシンクも難なくこなしていたとのこと。

今回は映像を2倍速で収録し、編集で通常のスピードに戻すことでスローモーションのような印象的な表現を生み出す手法がとられています。撮影時の白石さんは2倍速の音楽に合わせて早口で歌唱する必要がありましたが、ここでも持ち前の集中力を発揮してOKテイクを連発。

さらにステージのシーンでは、右手に金と紺のリバーシブルグローブ、左手にリバーシブルの缶を持ち、「金から紺へ」というメッセージを強調するチャーミングなダンスを披露。踊り終えた瞬間に現場から大きな拍手が湧き起こると、白石さんが照れ笑いを浮かべる一幕も。

監督からのリクエストでウィンクや口を「ぷ」の形にするバリエーションにも挑戦しており、カットの度に「かわいい」という声が飛び交う撮影現場だったようです。

■ 白石麻衣さんインタビュー「みぎわさんのかわいさが伝わったら」

撮影後のインタビューにて、出演が決まった時の気持ちを聞かれた白石さんは、以前からおしゃれでかわいい世界観のCMを見ていたと語り、そこに参加できることをすごく光栄に思っていると喜びをあらわにしました。

ピンクをモチーフにした空間での撮影については、かわいらしい空気に包まれていたと振り返り、ミュージックビデオを通して「みぎわさんってこんなにかわいいんだよ」ということが伝わってほしいと期待を寄せています。

久しぶりのミュージックビデオ撮影に関しては、リップシンクや倍速撮影などが少し懐かしく感じられ、自身にとってすごく特別な日になったとのこと。

新しくなったザ・プレミアム・モルツについては、より華やかな香りと深いコクの余韻を感じたと話し、金から紺に変わったパッケージによってプレミアム感が増し、大人っぽい上品なビールになったと印象を語りました。

また、本シリーズのテーマにちなみ「プレミアムな大人のイメージ」を尋ねられると、「時間をうまく使いこなしている方」と回答。自身は朝にバタバタしてしまうため、コーヒーをゆっくりいただくなど、特別な時間を過ごせるようになりたいと目標を明かしました。

■ みぎわさんの「裏アカウント」も！？SNS施策も展開

本ミュージックビデオ「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」は、YouTubeのサントリー公式チャンネルにて公開中です。

また、関連施策として、大人になったプレミアムなみぎわさんのX公式「裏アカウント（@amaryllis_0711）」の存在も発覚。こちらでは、みぎわさんの本音や花輪クンへの想いがすでに100投稿以上も蓄積されており、ここでしか見られないリアルな独り言を楽しむことができます。

さらに、2026年3月末頃からは東京都内某所にて、プレミアムなみぎわさんのメジャーデビューおよびミュージックビデオ公開を伝える屋外広告も掲出される予定となっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026033103.html