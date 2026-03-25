俳優として目覚ましい活躍を見せている一方で、音楽活動にも精力的に取り組んでいる宮世琉弥が、3月25日に3rdアルバム『Illusion』を発売。“二面性”というワードから着想を得たタイトルが表すように、幅広く活動する色彩豊かな宮世の表現を体感できるアルバムに仕上がっている。本記事では、『llusion』の収録曲などに触れつつ、宮世のアーティストとしての魅力に迫っていきたい。【関連】宮世琉弥『いつか、ヒーロー』での怪演