大谷翔平は投打二刀流で躍動した【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季初めてリアル二刀流での実戦出場。4回0/3を投げ、4安打3失点に抑えた。最速98.5マイル（約158.5キロ）を計測し、6者連続を含む11奪三振の力投に米メディアからも称賛の声が上がった。打