冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」を使った蒸しパンが、SNS上で話題になっています。それを受けて、「アイラップ」の公式「X」アカウントが、電子レンジで加熱時、避けるべき食材について投稿しています。【画像】わぁ…めっちゃおいしそう＆簡単！コチラがアイラップ公式の「蒸しパン」レシピです！やりがちかも…電子レンジNGの食材「アイラップ蒸しパン」は、ホットケーキミックス