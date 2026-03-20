NBAピストンズやブルズで活躍し、1992年から7季連続でリバウンド王となったデニス・ロッドマン氏（64）がWWE殿堂入りすることがわかった。19日（日本時間20日）に米スポーツ局「ESPN」が報じた。1980年代から90年代にNBAの“トラブルメーカー”だったものの、ピストンズとブルズで5度のNBAチャンピオンに輝いたロッドマン氏。プロレスラーとしても4試合に出場しており、そのうち3試合はWCWでの試合だった。97年にWCWデビュー