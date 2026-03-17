2月下旬の週末、東京・中央区で俳優の中川大志の姿を発見した。降り注ぐ日差しが眩しいのか、日傘の下で目を細める彼に、道行く人々が次々と振り返っていた。

「中川さんはスタッフ十数人に囲まれながら、街中でのシーンを撮影しているようでした。ジーンズにブラウンの上着を羽織り、ポケットに手を入れて立っている姿でしたが、かなり目立っていましたね。買い物客が中川さんに気づくと、思わず足を止めて見入っていましたよ。かなり人だかりができていましたね」（居合わせた通行人）

中川といえば、2009年にNHKで放送された『わたしが子どもだったころ』で子役として芸能界デビュー。その後もドラマや映画への出演が途切れることなく、近年は主演作にも恵まれるなど、着実にキャリアを重ねている。

一方で、プライベートでは女優・橋本環奈との関係もたびたび話題になってきた。2人の交際が初めて報じられたのは2022年10月。『女性自身』が愛犬を連れた “お泊まりデート” をスクープしている。

「橋本さんは、熱愛報道以降も、連続テレビ小説『おむすび』をはじめ、毎年主演ドラマに出演。舞台『千と千尋の神隠しSpirited Away』では、2024年4月から長期でイギリスに滞在するなど、多忙な日々を送っていました。そんな彼女を中川さんが献身的に支えていたそうです」（芸能関係者）

初の熱愛報道から2年ほど経過した2024年10月、『週刊文春』がついにツーショットをキャッチ。橋本が映画『キングダム』の撮影のために訪れていた山口県に中川が会いに来ていたという。人目につかない公園で、橋本のためだけに披露した歌とダンスの様子が写真つきで報じられ、大きな話題となった。

その後、破局説が取り沙汰されたこともあったが、2025年7月には『女性セブン』が結婚に向けて準備を進めていると報道。2人の関係は “結婚秒読み” と見られている。

「橋本さんの仕事のスケジュールを考えると、2026年が大きな節目になるのではないでしょうか。朝ドラヒロインや3年連続の紅白の司会など大仕事を終えたタイミングでもあります。一方の中川さんも仕事は落ち着いている様子。タイミングは橋本さんにあわせるのではないでしょうか」（同）

いよいよ、というわけか。