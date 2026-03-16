株式会社アッシュフィールドは、ゴルフラウンドのサブスクリプションサービス「TRINITY GOLF（トリニティゴルフ）」において、初心者向けゴルフスクール「サンクチュアリゴルフ」との共同キャンペーンを2026年3月1日（日）から開始することを発表しました。 月額4,980円で何度もラウンドが可能！ゴルフ場のサブスクが始動 日本のゴルフ人口は1990年代をピークに減少しており、特に若年