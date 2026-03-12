人気料理YouTuberが、3月10日までに公開した動画で、チャンネルの終了を発表した。その背景が波紋を広げている。「保育園勤務の経験を持つ管理栄養士『あおい』さんが、栄養バランスを考えた給食レシピを紹介しているチャンネル『あおいの給食室in沖縄』です。2019年の開設以来、家庭でも作りやすいメニューが支持され、現在の登録者は37万人を誇ります。しかしこの日、動画にはあおいさんではなく、夫のけんたろう氏が登場した