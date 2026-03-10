【ACTION 注意する】「なるほど！」と改善する気になる、注意するときの語尾「こうしてほしいんですよね」 感情のまま叱るのはNG ！ 相手のミスを注意するときは、単に「もっとしっかりしろ！」と叱るのではなく、「ここにミスがあったから、こう改善して」と冷静に指導するというのが現代のスタンダードです。怒りの感情のままに叱ったところで、相手を萎縮させるだけですし、場合によっては「キレやすい人だな」と疎まし