【S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス】 2026年7月 発送予定（魂ウェブ商店限定） 価格：8,800円（税込み・送料手数料別） ジャンル：アクションフィギュア サイズ：全高約150mm BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」を通販サイト「プレミアムバンダイ」内の「魂ウェブ商店」にて予約を受け付けている。発送は7月を