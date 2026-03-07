子どもたちに大人気のインターネット発ミーム「イタリアンブレインロット」を題材にした書籍『ザビャンのブレインロット学校 絵さがしBOOK』（宝島社）が、3月12日に発売される。日本で同ミームを題材にした書籍が発売されるのは初となる。【画像】図鑑や特製シールも！『ブレインロット学校 絵さがしBOOK』本書は、YouTubeやTikTokで活動し、楽曲「トゥントゥントゥンサフールに恋している」でも知られるクリエイターのザビャ