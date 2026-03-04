2月28日、木村拓哉がYouTubeチャンネルを更新し、東京・新宿の百貨店「高島屋」を訪れる動画を投稿した。動画内で木村が絶賛した“和菓子”に高い反響が寄せられている。

今回は、木村が高島屋の地下1階にある食品売り場、いわゆる「デパ地下」を訪れるという内容だった。

「高島屋の食料品販売部長（撮影当時）が同行し、木村さんがお菓子を試食しながら店内を回りました。バイヤーが全国各地のお菓子を取り寄せた『銘菓百選』というコーナーに行ったところ、大阪の金平糖を製造する『佐々木製菓』の『金平堂小箱 ほうじ茶』をおすすめされたのです。木村さんは金平糖を食べると、お茶の風味と柔らかい食感に感動したようで、『これ、うまいっす』と何度も絶賛していました」（芸能担当記者）

木村は「イングリッシュティーとかアップルティー、コーヒーにも合うと思う」と金平糖の魅力を力説していた。その後も、さまざまなお菓子が紹介されたが、動画公開後からXでは

《通販まで売り切れ キムタク様効果すごい》

《佐々木製菓のほうじ茶金平糖がめっちゃ美味しそうすぎてググったら案の定売り切れてた》

など、金平糖が品切れになっていることを指摘する声があがっている。

実際、佐々木製菓で木村が食した、『金平糖小箱 ほうじ茶』の商品ページを確認したところ、《申し訳ございません。ただいま在庫がございません》と記載されていた。また、3月2日には、佐々木製菓の公式Xで《想定を大きく上回るご注文をいただいておりまして、非常に心苦しいのですが、一時的に販売を停止させていただいております。再開の目処が立ち次第、改めてお知らせさせていただきます》と、投稿。オンラインでの注文が殺到しているようだ。

本誌「Smart FLASH」が佐々木製菓に反響を問い合わせたところ、

「動画公開以降、お問い合わせのお電話やメールが増えております。過去にテレビで紹介していただいた後と同様、大きな反響をいただいております」（担当者）

という回答だっだ。

木村の「デパ地下」動画は3日時点で150万回再生を超え、高い注目を集めている。今回の反響から、新たな一面も見えるという。

「1990年代から2000年代にかけて、木村さんがドラマで着た服やアクセサリーを購入する人が殺到したのは有名です。2025年11月には、木村さんがバラエティ番組『秋山ロケの地図』に出演した際、ロケで偶然着たワークマンのフリースジャケットに問い合わせが殺到するなど、あらためて影響力の高さがうかがえました。

しかし、今回はテレビではなく、YouTubeで紹介された商品が在庫切れになったことから、YouTubeでも“キムタク売れ”が見受けられるということです」（前出・芸能担当記者）

2024年1月にYouTubeチャンネルを開設し、チャンネル登録者数は222万人を超える。木村が投稿する動画には、人気のジャンルがあるようだ。

「木村さんが、これまでなじみのなかった場所を訪れる“はじめてシリーズ”では、木村さんがガストやカインズホーム、無印良品などを訪れ、400〜700万回再生を記録することも多いです。デパ地下に関しても、過去にテレビの撮影で営業する前に行ったことはあったそうですが、営業中に訪れるのは初めてだったそうです。

企画自体は奇をてらったものではありませんが、やはり木村さんがファミリーレストランなどに足を運ぶことに意外性があり、注目を集めているようです」（同前）

現在もテレビでの露出は途切れない木村だが、YouTuberとしても頭角を現しているようだ。