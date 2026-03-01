ブルージェイズの岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートＳＰ」（午後７時）に出演。チームメイトとなるＭＬＢのスーパースターと仲良くなるための独自プランを明かす一幕があった。この日、チームメイトになるゲレーロＪｒ．、ヒメネス、カーク、イェサベージらブルージェイズのスターたちの顔写真が紹介されると「めっちゃ怖そうです」と