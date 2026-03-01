お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。海外ロケで最もヤバかった食事を明かした。“珍獣ハンター”として日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」で日々国内外のロケに参加しているイモト。これまでに「122か国」を訪れたという。島崎和歌子は「食事は大丈夫なんですか？世界各国」と質問すると、「やばいのもありますね」とイモト。「私1回、本当に驚いた