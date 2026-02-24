2月17日（火）の『深夜のダイアン』では、“冬の絶品鍋対決”と題し、ダイアン・津田篤宏と熊元プロレス（紅しょうが）が鍋料理の腕前を競った。審査員として登場した“おひなさま”こと長浜広奈に、おじさんたちは翻弄されっぱなしで…。【映像】熱々のジャガイモにみなみかわのシステマが発動!?今回は「津田鍋VS熊プロ鍋冬の絶品鍋対決」。気温5℃と寒風吹きすさぶ屋外での料理対決となったが、熊元はタンクトップ姿で登場し、