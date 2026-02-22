パキスタン政府は、国内で相次ぐテロ事件を受けた「報復措置」として、隣国アフガニスタンにある武装勢力の拠点を一斉に攻撃したと発表しました。この攻撃で民間人ら数十人が死傷したとみられています。パキスタン政府は21日に発表した声明で、今月6日に首都イスラマバードで30人以上が死亡した自爆テロなど、国内で起きた複数のテロ事件に隣国アフガニスタンの武装勢力が関与した「決定的な証拠を得た」と指摘。そのうえで、アフ