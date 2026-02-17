正直、もう驚きもしない。台湾キャンプ中の賭博騒動、忘れた頃にまた持ち上がる不祥事だ。「どうせそのうち収まる」「先輩たちも許された」とでも思っているのだろうか。【画像】韓国プロ野球選手、台湾で賭博の瞬間そう考えているだけでも、まだマシなのかもしれない。「無知と誤解だった」という言い訳も、聞き飽きた。本当に身を滅ぼすような事例が出てこないと、目が覚めないのか。台湾でキャンプ中だったロッテ・ジャイアンツ