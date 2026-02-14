スポニチスポニチアネックス

ダル 侍Jで役割引き受けた理由

  • パドレスダルビッシュ有が侍ジャパンの事前合宿に参加した思いを明かした
  • 首脳陣、選手とおそろいで背番号が入ったパーカを着用して練習に参加
  • 試合に出場することはできないが、侍ジャパンの一員として戦いに挑む
