フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。米国と順位点同点の首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベスト194.86点をマークしたが、200.03点のイリア・マリニンに及ばなかった。米国が金メダル。結果が出ると、日本チームは涙に暮れた。米国に5点リードを許して迎えた団体最終