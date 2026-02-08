今回紹介するのは、Threadsに投稿された子猫ちゃん。当時は、白い毛並みがメインだったそうです。きっと、大きくなっても白い猫に育つのだろう…誰しもそう思うかもしれませんが、実際は…。投稿はThreadsにて、5.8万回以上表示。いいね数は7000件を超えたようです。 【写真：キレイな白い毛並みの子猫→成長したら、『色が変化』して…別の猫にしか見えない『衝撃のビフォーアフター』】 白猫詐欺 今回、Threadsに