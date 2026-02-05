「シングルマザーに金銭支援をする」というSNSの投稿を受け連絡をしてきた母親に娘の裸の映像を送らせたとして、33歳の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「シングルマザー支援」持ちかけ中学生娘の裸映像送らせたか男（33）逮捕小学生の娘も撮影「娘をビデオ通話に出すなら30分70万円」金銭は支払わず警視庁福岡市南区の無職・赤崎修一容疑者（33）は去年5月から6月にかけて、都内のシングルマザーの母親とビデ