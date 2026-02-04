女優の伊藤沙莉（31）がヒロインを務めた2024年度前期のNHK連続テレビ小説虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」の放送日時が3月20日（後9・30〜10・42）に決定した。また、新たな出演者5人も発表され、俳優の平山祐介（55）が本編に続いてカフェ燈台のマスター・増野役、女優の秋元才加（37）がスピンオフの主人公・山田よね（土居志央梨）の姉・山田夏役を演じる。向田邦子賞に輝いたNHKよるドラ「恋せぬふたり