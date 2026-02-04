結婚による移住は、必ずしも明るい新生活のスタートになるとは限らない。投稿を寄せた近畿地方の40代女性は、結婚から20年以上、近隣住民との関係、いわゆる「隣人ガチャ」に悩み続けている。「新婚当時からよそから来た嫁はよそ者扱い、名前があるのにあんた呼ばわりで同世代の人が誰１人いない閉鎖的な村社会です」新婚の初々しい時期に、名前すら呼ばれないという洗礼を受ければ、誰だって心を閉ざしてしまうだろう。（文：境井