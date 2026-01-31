2月1日は初午の日。60年に一度の「丙午」の年である2026年の初午の過ごし方について、日本に伝わる暦から、開運のヒントを読み解くご利益の専門家・藤本宏人さんが教えてくれました。初午とは、2月の最初の「午の日」のこと。「お稲荷さまの総本社『伏見稲荷大社』に稲荷大神が降臨したのがこの日とされることから、稲荷系の神社では初午にお祭りが行われるように。初午に加え、今年は年干支も午となるため、イベントや食など『午