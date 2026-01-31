寒い時期には特に食べたくなる白いシチュー 寒い時期の家庭料理の定番の一つに、牛乳ベースの白いシチューがあります。スープ料理としていただくこともあれば、地域によっては「シチューかけご飯」として楽しまれることも。いずれにしても、美味しくて体も心も温めてくれる日本ならではの料理です。 ……と、つい「日本ならでは」と書いてしまいましたが、いわゆる日本料理とも違うし、世界中を見