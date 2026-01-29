中国政府は、来月から始まる春節の大型連休とその前後で、過去最高ののべ95億人が移動する見込みだと発表しました。中国政府は、来月から始まる春節の大型連休をはさんだ40日間で、のべ95億人が移動する見込みだと発表しました。去年の実績よりおよそ5億人増え、過去最多となる見通しです。今年は連休の期間が長く、帰省や観光がさらに活発になると予想されていて、自家用車での移動が最も多く、全体のおよそ8割に達する見通しです