谷原章介デイリースポーツ

広島・羽月隆太郎容疑者が薬物使用の疑いで逮捕 谷原章介が憤り

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 谷原章介が28日の番組で、広島東洋カープの羽月隆太郎選手の逮捕に言及した
  • 羽月容疑者は違法薬物を使用した疑いだといい、谷原は「非常に残念」と言及
  • 谷原自身もカープファンであり、「強い憤りを感じる」と怒りをにじませた
記事を読む

おすすめ記事

  • キャッチボールで変化球の握りを入念に確認する広島・床田寛樹（カメラ・畑中祐司）
    【広島】床田寛樹が“打者・床田”目線で投球バランス改善へ「自分と対戦するなら絶対ツーシームを待つ」 2026年1月21日 14時41分
  • 報道陣の前で初めてのツーショットを見せた田中将大（右）と則本昂大（カメラ・太田　和樹）
    巨人・則本昂大が宮崎キャンプからフル回転宣言「極力継続してブルペン」移籍後初の田中将大と２ショット実現 2026年1月27日 5時0分
  • 広島・松田元オーナー
    広島・松田オーナーが謝罪　羽月容疑者の逮捕に「びっくりした。ファンの方々に申し訳ない」 2026年1月28日 8時57分
  • スポニチ
    広島　ドラ2・斉藤汰直　亜大同期には負けん　巨人ドラ3・山城と「投げ合うことができたら面白い」 2026年1月26日 5時5分
  • 「劇場版　転生したらスライムだった件　蒼海の涙編」完成披露試写会に登壇した、左から堂本光一、岡咲美保、小坂菜緒、藤嶌果歩
    日向坂46小坂菜緒、藤嶌果歩と二人三脚「お互いに背中を押し合うみたいな感じで」転スラ初参戦 2026年1月21日 20時14分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. カップ麺食べるやす子に指摘殺到
    2. 2. ファンと同棲して結婚を電撃発表
    3. 3. Apple 古いiPhoneの重要バグ修正
    4. 4. かしゆか ロングヘアをばっさり
    5. 5. 10代で親戚から学んだ「男と女」
    6. 6. ネコが1番喜ぶこたつの温かさは?
    7. 7. 中学3年生の少女が行方不明 新潟
    8. 8. しまむら シール販売中止で謝罪
    9. 9. 中3行方不明「兆候はなかった」
    10. 10. 4秒 人類滅亡への針が進んだ
    1. 11. 静岡リニア問題 悲しすぎる結末
    2. 12. スキー場で衝撃の光景…ひどすぎ
    3. 13. 広島・羽月の逮捕 関係者が110番
    4. 14. 店員の女性を殺害 男を緊急逮捕
    5. 15. 娘のお腹に赤ちゃんいる 母仰天
    6. 16. 寿司職人は「頭悪い」差別で炎上
    7. 17. よく再放送できたな 金ロー話題
    8. 18. きんに君 持ちギャグ忘れる
    9. 19. 中島健人とVIP席 値段に「え!?」
    10. 20. 突然の降板から1年…今春復帰か
    1. 1. 10代で親戚から学んだ「男と女」
    2. 2. 中学3年生の少女が行方不明 新潟
    3. 3. 4秒 人類滅亡への針が進んだ
    4. 4. 中3行方不明「兆候はなかった」
    5. 5. 広島・羽月の逮捕 関係者が110番
    6. 6. 店員の女性を殺害 男を緊急逮捕
    7. 7. 娘のお腹に赤ちゃんいる 母仰天
    8. 8. 幼稚園に無断侵入か 34歳男逮捕
    9. 9. 仕込み中に離れ…ラーメン店全焼
    10. 10. 極秘企画で…日テレ最後の意地か
    1. 11. ナウル観光局が「日本外務省に」
    2. 12. 大分の暴行動画 学校は報告せず
    3. 13. クロと婚約 子はつくるべきか…
    4. 14. 聖地の公衆電話に花 NTT注意喚起
    5. 15. 一般参賀で裸に 男性を不起訴
    6. 16. 探偵ナイト炎上「2度の裏切り」
    7. 17. 嵐ツアー「異例の臨時便」を運航
    8. 18. 双子パンダが中国へ 国内ゼロに
    9. 19. 紀子さまが突然…宮内庁内は驚き
    10. 20. 「高市首相が悪い 私悪くない」
    1. 1. 若者に流行「ゾンビたばこ」とは
    2. 2. 雪に埋もれた車 中から遺体発見
    3. 3. 点滴が16回失敗 4時間半かかった
    4. 4. 中道がどんでん返し 驚きの過程
    5. 5. 肩甲骨ほぐしで治る7つの症状
    6. 6. 党首の“第一声”を分析　見えてきた重視政策は？　真冬の選挙戦に突入
    7. 7. 国民なめ腐ってる…野田氏に批判
    8. 8. 衆院選公示、高市政権信任問う　1285人立候補、構図一変
    9. 9. 高市内閣支持率「下落の一途」か
    10. 10. ANAが「ほぼ運休」に 赤字の苦境
    1. 11. 野口氏「救助は有料化すべき」
    2. 12. 乗らせません NEXCOが異例の措置
    3. 13. 女性比率24％、過去最高　313人は前回と同水準
    4. 14. 「お父さん死んだら頂戴」複雑
    5. 15. ブラ姿の都議補選ポスターに苦悶
    6. 16. 大石代表が暴走→ネット大荒れ
    7. 17. “12日間の総選挙”各党党首が第一声　衆院選公示
    8. 18. 中道・野田代表、旧統一教会関係者との写真をめぐる報道に「全く覚えていない。調べたい」
    9. 19. 北の弾道ミサイル EEZ外に落下か
    10. 20. ゆうこくの比例ブロック届け出受理
    1. 1. 女性器に似てる 韓国のパン物議
    2. 2. 男性と関係持つ 延期の背景…英
    3. 3. 「レベル違う」日本の寿司に感動
    4. 4. 中国 日本への渡航自粛呼びかけ
    5. 5. 露に無人機攻撃 約82万回命中
    6. 6. 金正恩氏 海外派遣兵士への言及
    7. 7. タイの3空港間高速鉄道が未達
    8. 8. インドでニパウイルス感染症が流行
    9. 9. 廃止進む酒の自販機 韓国は逆行
    10. 10. 中国からの技術供与得られず 印
    1. 11. ポーランド 中国車に禁止措置か
    2. 12. 対米投資1号案件 日本の案が有力
    3. 13. 「関税爆弾」再燃 韓国業界困惑
    4. 14. 「日本はアジア人への差別感情を隠そうともしない国」との投稿が話題に―台湾メディア
    5. 15. 中国人 パンダを国宝と呼ぶ理由
    6. 16. 正恩氏の娘に触れた? 一寸先は闇
    7. 17. 台湾軍 中国攻撃に備えた演習
    8. 18. 米で歴史的な寒波 非常事態宣言
    9. 19. 米大統領 韓国と共同で解決策か
    10. 20. 「.ai」ドメイン 1年間の収入は
    1. 1. 静岡リニア問題 悲しすぎる結末
    2. 2. 70代の貯蓄額「残酷な二極化」
    3. 3. 週3日は外に出て 妻から衝撃要求
    4. 4. プルデンシャルの会見を一刀両断
    5. 5. 祖父が結婚祝い100万円…税金は?
    6. 6. 仕事と給料おかしい 男性吐露
    7. 7. 夫急逝 残高知った妻の涙止まる
    8. 8. 日銀・植田総裁の給与は3781万円
    9. 9. 楽天モバイルで通信障害 6都県
    10. 10. 「スマホ依存」一瞬で脱する方法
    1. 11. よい人生のパートナーの見つけ方
    2. 12. NY市場 突如売り強まり売り加速
    3. 13. 投資の本質突く「王道の戦略」
    4. 14. 故人の海外資産を把握 国税庁
    5. 15. 「シン富裕層」の共通点を解説
    6. 16. 3355本 大相撲が景気の堅実示す
    7. 17. 教育費 一括で渡すと目的外使用?
    8. 18. 都構想実現へ「3度目の挑戦」
    9. 19. インターネット革命中間地点に
    10. 20. PayPay使った最強の支払い方法
    1. 1. Apple 古いiPhoneの重要バグ修正
    2. 2. 【明日から】AmazonセールでTHE NORTH FACEのウエアやバッグがお得に
    3. 3. THE NORTH FACEのアウターやバッグなどが最大34%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    4. 4. Amazonセール開幕 注目商品は?
    5. 5. スマホの実売台数ランキング
    6. 6. OpenAIが新AIツールを公開
    7. 7. Google 低価格AIプラン提供開始
    8. 8. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
    9. 9. Amazonで薬やサプリが最大63%OFF
    10. 10. ヤマハ スピーカーなど値上げへ
    1. 11. 医師芸人がネタにする頑丈スマホ
    2. 12. 悪魔のいけにえ50周年 日本公開
    3. 13. チリ沖から新たに4つの海山発見
    4. 14. 【Amazonセール】iPadやMacBook Airなど整備済みのApple製品がさらにお得に
    5. 15. mineoはなぜ巨額投資で「フルMVNO」を目指すのか？　音声・SMSも自社管理するメリットとは
    6. 16. 地球儀をグリグリ動かして世界中のラジオを聴ける「Radio Garden」
    7. 17. なんだこの薄さは。iPadで仕事したくなる、最高のキーボード
    8. 18. OXOの「お湯を注ぐだけでいいコーヒーメーカー」、もう手放せない
    9. 19. Appleの「AirTag」が“第2世代”に進化、50%見つけやすく。ロストバゲージ対策の新機能も
    10. 20. オンラインサポート「My SoftBank」で他人の情報が表示されたり、他人宛てのメールを受信するなどの不具合！Y!mobileやLINEMOも対象
    1. 1. スキー場で衝撃の光景…ひどすぎ
    2. 2. 選手逮捕に「示しがつかない」
    3. 3. 広島・羽月の逮捕 OB会長が絶句
    4. 4. Netflix WBC全試合を独占配信
    5. 5. 侍ジャパン29人「もう終わった」
    6. 6. ダル 侍Jのアドバイザー担当へ
    7. 7. 大谷の妻がスペインでも大評判
    8. 8. 中国企業がプーマの筆頭株主に
    9. 9. 巨人・育成の舟越秀虎が自主退団
    10. 10. Jリーグ「志が低い発言」に言及
    1. 11. 結婚報告かと…芸人が「ご報告」
    2. 12. 真美子さん着用したドレスの値段
    3. 13. 菅野「負け運」屈辱返上できるか
    4. 14. 早く契約を…でも、佐藤輝焦りは
    5. 15. WWE女子タッグ王者が圧巻の強さ
    6. 16. 大谷&スキーンズの「交流」話題
    7. 17. 台湾で「広島のスター逮捕」報道
    8. 18. 高梨沙羅出国「いよいよ」五輪へ
    9. 19. 「すごい金額で行かないで」理由
    10. 20. 指定薬物使用か 野球選手が逮捕
    1. 1. カップ麺食べるやす子に指摘殺到
    2. 2. ファンと同棲して結婚を電撃発表
    3. 3. かしゆか ロングヘアをばっさり
    4. 4. 中島健人とVIP席 値段に「え!?」
    5. 5. よく再放送できたな 金ロー話題
    6. 6. きんに君 持ちギャグ忘れる
    7. 7. 寿司職人は「頭悪い」差別で炎上
    8. 8. 安住アナ 生中継のイタズラ苦言
    9. 9. 突然の降板から1年…今春復帰か
    10. 10. 玉木氏に「黙れ小僧」と辛辣意見
    1. 11. 4児の母宮崎あおい 13歳演じ賛否
    2. 12. 内田有紀の独立で記述を全削除か
    3. 13. zeroで乙女になる 高市氏に衝撃
    4. 14. 小野友樹 紺綬褒章の授与を報告
    5. 15. 谷原 容疑者逮捕に「強い憤り」
    6. 16. みな実がぶっちゃけ「顔と信頼」
    7. 17. 遠野さんが亡くなった自宅の現在
    8. 18. 探偵ナイト「神回」にも疑いの目
    9. 19. ポケモンたちが元気になる！ 『ポケパーク カントー』ポケモンセンターの様子を撮り下ろし
    10. 20. 嵐のラスコン 相次ぐ厳しい指摘
    1. 1. 松屋「ちいかわコラボ」販売変更
    2. 2. 不調が腸とつながっている根拠
    3. 3. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
    4. 4. 元女子サッカー選手に葛藤の日々
    5. 5. 閉じた傘は凶器 誰もに影響ない
    6. 6. 美容看護師時代の「正解」とは
    7. 7. スヌーピーが贈りたい新商品
    8. 8. セブン ベストスイーツTOP10
    9. 9. 年賀はがきの当選番号が決定
    10. 10. ゆるいシルエットの着こなし方
    1. 11. 注文以外の電話...スーパー恋愛
    2. 12. 「烏集院」はなんて読む？「う」から始まる福岡県の地名！
    3. 13. 結婚に不安やためらい 世代別1位
    4. 14. 子どもが喜びそうなやつキターーーッ！！！【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」が可愛いッッ♡
    5. 15. 慢性疲労「働けない病気」に
    6. 16. レシートに本名 漫画が舞台裏
    7. 17. ユニクロ 来年まで着られる名品
    8. 18. 春に起きやすい引っ越しトラブル
    9. 19. ぼる塾「運命の出会い」に大反響
    10. 20. 「徒然チル」高瀬の逆ギレに切実